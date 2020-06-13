Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti (2)

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

13.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:09
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, iki çocuk annesi Serpil K. (41) ile memleketi Uşak'a gitmek için eve valiz hazırlamaya gelen kocası Osman Cenk K. (43), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Osman Cenk K, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Bir süre sonra eve gelen kardeşinin, Serpil K'yi yatak odasında bıçaklanmış halde bulması üzerine, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlileri, Serpil K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Osman Cenk K'yi bulmak için çalışma başlattı.
Zanlı Kütahya'da yakalandı
Bursa Emniyet Müdürlüğünün, zanlının memleketi Uşak'a gitme ihtimalinin bulunduğunu bildirilmesi üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, kent girişinde durdurdukları 16 ACA 914 plakalı otomobildeki Osman Cenk K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, cinayet sırasında ailenin iki çocuğunun evde olmadığı öğrenildi. Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Uşak, Güncel, Haber

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