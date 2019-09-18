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Kocası tarafından bıçaklanan kadın yoğun bakıma alındı

Kırıkkale'de kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan yabancı uyruklu kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

18.09.2019 10:35Kocası tarafından bıçaklanan kadın yoğun bakıma alındı
Kırıkkale'de kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan yabancı uyruklu kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışması sonrası kocası E.K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan yabancı uyruklu Shakiba K.(32), yaralı olarak evden çıkarak komşularından yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, bıçakla yaralanan kadını Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Boyun, sırt ve göğüs gölgesinden yaralanan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Polis, olay yerinden kaçan E.K.'yi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Bağlarbaşı, Kırıkkale, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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