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Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın başka hayatlara umut olacak

Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın başka hayatlara umut olacak 2 çocuk annesi kadının organlarını bağışlanacakDENİZLİ - Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadının 9 gündür tedavi...

04.09.2019 23:24
Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın başka hayatlara umut olacak
2 çocuk annesi kadının organlarını bağışlanacak
DENİZLİ - Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadının 9 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından organlarının bağışlanacağı öğrenildi.
Olay, 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203. Sokak'ta meydana gelmişti. İddialara göre, eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Hafize Kurban (23), 27 Ağustos günü 4 yaşındaki kızı ile annesinin evine girmek üzereyken eşi ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Hafize Kurban, eşi Uğur Kurban tarafından karın boşluğu, göğsü ve boğazından bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Bir dizi ameliyat geçiren kadın, ardından 9 gün boyunca yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Aile yakınları tarafından edinilen bilgilere göre beyin ölümü gerçekleşen Kurban'ın başka hayatlara umut olup organlarını bağışlayacağı öğrenildi.
9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kurban'ın önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.
Kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın başka hayatlara umut olacak

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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