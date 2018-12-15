Kocası Tarafından Darp Edilen Kadın Kuaföre Sığındı

Manisa Turgutlu
'da kocasından darp edildiği iddia edilen bir kadın mahallede bulunan kadın kuaförüne sığındı. Polis
ekiplerinin müdahale ettiği olayda kadın hastaneye götürüldü.
Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Atatürk
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kadın eşi E.D. tarafından evde şiddet gördü. Yüzünde yaralar olan kadın evden kaçarak mahallede bulunan bir kadın kuaförüne sığındı. Polisi arayarak ihbarda bulunan A.D., polis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülerek darp raporu aldı.
A.D.'nin eşi E.D.'den şikayetçi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Polis,Turgutlu,Manisa
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:39