Haberler » Güncel » Haber

Kocası tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci (19) ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

28.09.2019 16:55Kocası tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci (19) ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir aralarında ailevi problemler olduğu iddia edilen eşi Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin (19) cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Kozan'a getirildi. Melike Demirci'nin cenaze törenine burada acılı ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Melike Demirci cenaze namazının kılınarak cemaatten helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı eşi Sezer Ç. İse dün akşam çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hukuk Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı kaydedildi.
(İHA)

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
23:06 Srinagar'da son 24 saatte 23 gösteri
23:04 Mutlu çocuk festivali'ne yoğun ilgi
23:04 Libya'da, UMH'den BAE'ye "Sirte'yi vurdu" suçlaması
23:04 Spor falcao imza attı
23:02 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal
23:01 Spor bakan kasapoğlu her iki takımı da tebrik ediyorum