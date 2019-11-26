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Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı

Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban, katledildiği sokakta kadınlar tarafından karanfillerle anıldı.

26.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:28Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı
'de geçtiğimiz 27 Ağustos günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban, katledildiği sokakta kadınlar tarafından karanfillerle anıldı.

25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Hafize Kurban öldürüldüğü sokakta bir grup kadın tarafından karanfillerle anıldı. Geçtiğimiz 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203. Sokak'ta boşanmak üzere olduğu eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp ve boğazı kesilen Kurban, kadınlar tarafından unutulmadı. Kurban'ın, öldürüldüğü sokağa gelen kadınlar karanfiller ile 'Hafize Kurban için adalet' yazılı dövizler bıraktı.

Grup üyeleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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