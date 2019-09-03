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Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Ankara'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

03.09.2019 18:55 Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Ankara'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.
Olay Ankara'nın Mamak ilçesi 274'uncu caddesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Sibel K., kocası İbrahim K. tarafından boğulup bıçaklanarak öldürüldü. Ardından İbrahim K., kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sibel K.'nin cansız bedeni ise olay yerinden kaldırıldı. Sibel K.'nin cenazesi bugün Ahmed Efendi Camii'nden kaldırılarak ağıtlar arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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