Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Eskişehir 'de dün kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen bir çocuk annesi Hafize Fidan (35), memleketi Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize Fidan, dün 3 yıllık eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Ferhat Fidan, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat Fidan'ı gözaltına alırken, Hafize Fidan ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize Fidan hayatını kaybederken, kocası Ferhat Fidan ise çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Fidan için memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz kadının cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan baba evine getirildi. Burada helallik alan aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı.

"KIZIMI DÖVMÜŞ, SOKAĞA ATMIŞ"

Anne Meliha Külcü, kızının tabutuna sarılarak ağlarken, baba Çetin Külcü ise ayakta durmakta zorlandı. İki yıldır kızıyla konuşamadığını belirten Anne Meliha Külcü, "Kızımı dövmüş sokağa atmış. Kızım sığınma evine yerleşmiş. Kendisi polismiş daha sonra istifa etmiş. Ben kızımla en son 22 ay önce görüştüm. Kızımın evine gittiğimde beni eve almadı, kızımı bana göstermedi. Kızım bize geldiğinde de gelip bizi de tehdit ediyordu. 'Eğer benimle geri dönmezsen hepinizi öldürürüm, bu evi yakarım' demiş. Benim kızım o korkuyla geri döndü. O zamandan bu zamana kadar kızımın yüzünü görmedim. Telefonlarımızı açmıyordu. Kocası sürekli bizi tehdit ediyordu" dedi.

"KARDEŞİME HER GÜN ŞİDDET UYGULUYORDU"

Cinayete kurban giden Hafize Fidan'ın kardeşi Ömer Külcü ise "Ablam yaklaşık iki yıl önce ikinci evliliğini yaptı. Gayet iyi geçiniyorlardı. Eniştemiz polisti, ruhsal bunalımlara girdi. Görevden ayrıldı. Kardeşime her gün şiddet uyguluyordu. Dün sabah kahvaltı yapmışlar, sonra aralarında tartışma başlamış, ekmek bıçağı ile kalbinin üzerinden, sol akciğer boşluğundan ve akciğerinden olmak üzere üç yerinden bıçaklamış. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar, ilk müdahalede duran kalbi tekrar çalıştırmışlar, ikinci duruşta hayatını kaybediyor. Devletimizin ve yetkililerin bu kadın cinayetlerine dur demesi lazım" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Baba evinde helallik alınmasının ardından Hafize Fidan'ın cenazesi, Yeni Mahalle Hilalli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Belenyaka Mahallesi Ilgın Mezarlığ'ında toprağa verildi. Cenazeye aile bireylerinin yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.