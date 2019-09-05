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Kocası tarafından öldürülen kadının organları 2 kişiye umut oldu

Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 2 böbrek ve karaciğeri bağışlandı.

05.09.2019 09:40 Kocası tarafından öldürülen kadının organları 2 kişiye umut oldu
Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 2 böbrek ve karaciğeri bağışlandı.

Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana gelen olayda,

Hafize Kurban isimli 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurban tedavi gördüğü yoğun bakım üniversitesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Kurban'ın ölümünün ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Hastanedeki operasyonun ardından Hafize Kurban'ın 2 böbreği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir'e gönderildi.

Kurban'ın bugün toprağa verilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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