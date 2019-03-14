Kocası Yerine Sokaktan Geçen Genci Vurmuştu Cezası Belli Oldu

Kaynak: İHA

Bursa'da tartıştığı eşine pompalı tüfekle ateş ederken, eşi yerine sokaktan geçen 16 yaşındaki çocuğu vuran kadın hakkında yeniden karar verildi. Katil zanlısı kadın 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Olay Yıldırım Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaprak Tanrıkulu (25) ile eşi Vural Tanrıkulu arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sokakta da tartışmaya devam eden çiftten Yaprak Tanrıkulu elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Tanrıkulu'nun silahından çıkan saçmalar o esnada yoldan geçen Hakan Çete'ye isabet etti. Çete kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yaprak Tanrıkulu gözaltına alınarak tutuklandı.Yaprak Tanrıkulu, daha önce 'müebbet hapis' talebiyle yargılandığı davada bu kez 'ağırlatırılmış müebbet' talebiyle son defa hakim önüne çıktı. Duruşmaya Yaprak Tanrıkulu, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Sanık Tanrıkulu, daha önce verdiği, "Eşim Vural, bana N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. O sırada kendisiyle tartışınca bana vurdu. Bu olaylar olurken ben hamileydim. O sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Eşim üzerime fırlayınca boğuşma çıktı. Eşimin elimden almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Daha sonra Haktan isimli kişinin vurulduğunu öğrendim. Silahı ben ateşlemedim. Beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını tekrarladı.Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, bozma ilamında ceza dairesinin 'muhtemel kasıt altında adam öldürme' suçundan fazla ceza verilmesi talebi karşısında, mahkemeden Haktan Çete'nin mezarının açılarak yaş tespitinde 20 yaşında olduğunun belirlendiğini söyledi. Gündoğdu, Çete'nin vefatının taksirle gerçekleştiğini ifade ederek, "Mahkeme heyetinin hareketi, tek bir atış yapılması sonucu hem kocasını öldürmeye teşebbüs, hem de Hakan Çete'nin ölümüne sebep olduğu yönünde değerlendirmelidir. Müvekkilimin suçu taksirle işlediği yönünün kabul edilmesini istiyoruz. Mahkemenin eski kararında direnmesini talep ediyoruz" dedi. Yeniden söz alan Yaprak Tankıkulu, "Çocuklarım ve kendim mağdur durumdayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma ilamına göre, sanık Yaprak Tanrıkulu'na Hakan Çete'yi öldürmekten müebbet verdi. Suçun müebbet kasıt ile gerçekleştiğinden cezasını 20 yıla indirdi, iyi hal uygulayıp cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü. Kocası Volkan Tanrıkulu'na karşı ise, adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA