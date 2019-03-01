Kocasinan Akademi'den Muhteşem Sergi

Kaynak: İHA

Kocasinan Akademi'nin açmış olduğu ev tekstili, giyim ve aksesuar gibi ürünlerin yer aldığı el emeği göz nuru eserlerden oluşan sergiye Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri'ye kazandırdıklarını söyledi.El emeği göz nuru ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar'a AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, hal hatır sordu.Stantları beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek; "Kocasinan Akademi'de eğitim alan kursiyer hanım kardeşlerimiz, burada el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar. 2 yıldır Kocasinan Akademi'de eğitim veren hocalarımızın özverili çalışmaları ve buralarda eğitim alan hanım kardeşlerimizin becerileriyle gün yüzüne çıkan eserler vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Ürünlerde müthiş bir beceri, sabır, gayret ve özveri var. Ev tekstili, giyim ve aksesuar ürünlerin yer aldığı sergimizde; Kayseri'de örnek ve uygulama anlamında tek olan eserler var. 21 farklı noktada bulunan tesislerimize yoğun ilgi var ve sosyal tesislerimiz yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. Öncelikli hedefimiz; vatandaşlarımızın bütün mahallelerimizde rahatlıkla ulaşabilecekleri her noktada Kocasinan Akademi'nin hizmet verebileceği tesisler yapmak. Akademide kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra sportif faaliyetler yürütüyoruz. Hanım kardeşlerimiz, gençler ve yaşlılara hitap eden spor tesislerimiz var. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize kazandırıyoruz" diye konuştu.Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin her geçen gün daha çok büyüdüğünü ve Kayseri'ye hizmet ettiğini sözlerine ekledi.AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ise Kocasinan Akademi'nin eğitim alan kursiyerlerin ortaya çıkarmış oldukları eserleri çok beğendiğini ifade ederek; "Belediyelerin rutin faaliyetlerinin yanı sıra sosyal alanlarda vatandaşların hizmetine koşmaları belediyeciliğin geldiği noktayı göstermektedir. Bundan sonraki süreçte de değerli Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, başka projelere de imza atacağına inancım sonsuz. Bu anlamda yapılan hizmetleri takdir ediyor, başarılar diliyorum" dedi.Başarılı eserleri inceleyen Kayserililer, el emeği göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar motifli nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.Kocasinan Akademi Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesislerinde eğitim gören kursiyerlerin ve eğitimcilerin çalışmalarından oluşan sergide; giyim üretim teknolojisi, nakış eğitimi, ev tekstili, keçe yapımı, ahşap boyama, dolgu bebek yapımı, takı tasarım ve ev aksesuarları gibi çalışmalar yer aldı. - KAYSERİ