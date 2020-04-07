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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle telekonferansla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meclis üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

07.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:42
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle telekonferansla bir araya geldi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meclis üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda ilçe genelinde yapılan hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak bu süreçte bütün imkanlarımızı seferber ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi olarak bu süreçte yapılması gerekenler konusunda her şeyi yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gündelik ihtiyaçlarını karşılama için kaymakamlığımızla beraber koordineli bir çalışma yapıyoruz. Belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da yaptığımız rutin çalışmalardan temizlik hizmetimizi daha yaygın hale getirdik. Özellikle belediyemizde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize ve bu süreçte yeni oluşan ihtiyaç sahiplerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımızla oluşturulan Kocasinan Vefa Destek Grubu olarak her türlü imkanı sağlıyoruz."
İYİ Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Kazım Yücel ise "Bütün ülkemize ve insanlığa geçmiş olsun diyorum. Sayın Başkanım, bu toplantıyı bu şekilde gerçekleştirdiğiniz için hem grubum hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizler de nasıl yardımcı oluruzun kaygısı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle telekonferansla bir araya geldi - Haberler

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