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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yatırımları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden proje ve çalışmaları inceledi.

05.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:30Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yatırımları inceledi
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden proje ve çalışmaları inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 'de yapımı devam eden aile sağlık merkezi çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarına imza attıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlaya devam ediyoruz. Yenimahalle'de aile sağlığı merkezi vardı ama fiziki şartları iyi değildi ve yenilenmesi gerekiyordu. Bir hayırseverimiz tarafından yaptırılan ve yıl sonuna kadar tamamlanacak olan aile sağlığı merkezi, bölge sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Her bir mahallemizde farklı farklı taleplere cevap vererek, projeler halinde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi ve daha huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde bu çalışmalarımızı adım adım gerçekleştiriyoruz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Yenimahalle, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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