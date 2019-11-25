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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki fidan üretim alanlarını inceledi.

25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:08Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki fidan üretim alanlarını inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ve Oruç Reis mahallelerindeki fidanlık üretim alanını gezip, yetkililerden bilgi aldı.
Daha yeşil bir Kocasinan inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye çalıştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, şunları aktardı:
"Gömeç ve Oruç Reis mahallelerimizdeki fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerin bir kısmını sonbaharda bir kısmını da önümüzdeki yıl bahar mevsiminde toprakla buluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak en önem verdiğimiz faaliyetlerden biri de çevre. Daha yeşil Kocasinan noktasında hem diktiğimiz çeşitli bitkiler hem de bu bitkilerin yetiştirilmesi için oluşturduğumuz sera ve fidanlığımızda ürettiğimiz bitkilerle ilçemizin her bir köşesini yeşillendiriyoruz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Gömeç, Güncel

Kaynak: AA

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