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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar semt pazarlarında incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşil Mahalle ve Ziyagökalp Mahallesi'ndeki semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

13.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:24
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar semt pazarlarında incelemelerde bulundu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşil Mahalle ve Ziyagökalp Mahallesi'ndeki semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri inceledi.
Ziyarette pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, uyulması gereken hijyen kurallarını hatırlattı.
İncelemenin ardından açıklamada bulunan Çolakbayrakdar, hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşların pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguladıklarını belirtti.
Her tedbirin toplum sağlığı için olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Eğer evlerimizden çıkıyorsak maske takmayı lütfen unutmayalım. Kocasinan Belediyesi olarak pazar yerleri ve yoğun olarak kullanılan alanlarda vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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