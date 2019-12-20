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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, tesis çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapımı devam ve tamamlanan tesisleri inceledi.

20.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:04 Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, tesis çalışmalarını inceledi
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapımı devam ve tamamlanan tesisleri inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ilçenin farklı mahallelerinde hizmet veren 16 tesiste incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına önemli tesisler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. 'Nerede insan var ise biz orada olmalıyız' anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizin her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli görmeden, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. İnsanların
hayatlarına dokunan ve yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz."

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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