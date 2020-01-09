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Kocasinan Belediyesi 86 bin talebi çözüme ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Çözüm Merkezi"nde 86 bin talep çözüme kavuştu.

09.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:24Kocasinan Belediyesi 86 bin talebi çözüme ulaştırdı
Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Çözüm Merkezi"nde 86 bin talep çözüme kavuştu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında kurulan Çözüm Merkezinde 101 bin 479 çağrının kayıt altına alınarak, 86 bininin çözüme kavuşturulduğunu belirtti.
Çözüm Merkezinin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplanan bir birim olduğunu kaydeden Çolakbayrakdar, merkezin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini vurguladı.
Belediye olarak insan odaklı proje yaptıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında Çözüm Merkezi büyük bir adımdır. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı, sosyal medya, belediyenin web sitesi, mobil uygulama olan Whatsapp hattı üzerinden bizlere anında ulaştırabiliyor."

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Halkla İlişkiler, Güncel

Kaynak: AA

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