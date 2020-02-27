Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezine bağışlanan kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve Yeşil Mahalle'de hizmet veren İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezinde hayırseverler tarafından bağışlanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Kayseri'de yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak kullanılmayan ihtiyaç fazlası ürünleri toplayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezimizde vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Tadilat gerektiren ürünlerin ise tadilatları yapılıp, yıkandıktan ve ütülendikten sonra askılardaki yerini alıyor. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir."

Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesi tesislerine, sosyal yardım işleri müdürlüğüne, muhtarlıklara ve alışveriş merkezlerinde oluşturulan ikinci el eşya stantlarına başvurmalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA