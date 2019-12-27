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Kocasinan Belediyesi, kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini aldı

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli tüm önlemleri aldığı bildirdi.

27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:46 Kocasinan Belediyesi, kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini aldı
Belediyesi ekiplerinin kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli tüm önlemleri aldığı bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik ve fen işleri ile kırsal hizmetler müdürlüklerine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte görev başında olacak.
Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarı üzerine ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemleri aldık. Fen işleri, temizlik işleri ve kırsal hizmetler müdürlüğü ekiplerimiz, vardiyalı sistemle olası yoğun kar yağışına karşı 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Olumsuz hava koşulları için hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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