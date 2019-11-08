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Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı İtalya'da düzenlenecek olan Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

08.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:15 Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Belediyesi Masa Tenisi Takımı İtalya'da düzenlenecek olan Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupası 9 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Çagliari kentinde yapılacak. Müsabakalarda topladığı puanlarla ilk 16 takımın arasında yer alan Kocasinan Kulübü Takımı Avrupa Kupasında Ülkemizi temsil edecek. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı kazanırsa çeyrek final oynayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Bayanlar ETTU Cup'a 3.turdan katılan Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı ve Antrenörleri Halil Adak'a başarılar diledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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