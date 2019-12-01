Kocasinan Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamamlandı

Kocasinan Belediyesi kış mevsimi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, araçların kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildiğini aktardı.

Kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve yağışa karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Ayrıca asfalt şantiyesinin deposunda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak 450 ton tuza ilave olarak bin 200 ton daha tuz alımı yapıldı. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA