Haberler » Güncel » Kocasinan Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamamlandı - Haber

Kocasinan Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamamlandı

Kocasinan Belediyesi kış mevsimi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

01.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:32Kocasinan Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamamlandı
Kocasinan Belediyesi kış mevsimi öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, araçların kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildiğini aktardı.
Kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve yağışa karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Ayrıca asfalt şantiyesinin deposunda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak 450 ton tuza ilave olarak bin 200 ton daha tuz alımı yapıldı. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Kahvehanede yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
14:32 Sakarya'dan kısa kısa
14:31 Kılıçdaroğlu: asgari ücrete de yüzde 22 zam yapılması gerekiyor
14:30 Kılıçdaroğlu: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak
14:29 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, trüf ormanı ve trüf mantarının tanıtım programına katıldı (1)
1.12.2019 14:33:52