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Kocasinan Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek

Kocasinan Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz erzak paketi dağıtıyor.

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:58Kocasinan Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek
Kocasinan Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz erzak paketi dağıtıyor.
Belediyenin 2017 yılında başlattığı uygulama kapsamında ilçe genelinde toplam 174 çölyak hastası aileye bin 955 paket glütensiz erzak paketi verildi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ailelerde bulunan çölyak hastası birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yaptıklarını belirtti.
Çölyak hastalarının sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız kararla 2 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler her geçen gün artarak devam ediyor." dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çölyak hastaları için hazırladığı paketlerde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi karışım gibi glütensiz ürünlerden oluşan yiyecekler bulunuyor.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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