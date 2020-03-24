Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması - Haberler

Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş bir alana yaydı.

24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:45
Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması
Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş bir alana yaydı. Çalışmaları titizlikle takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında olayın ilk duyulduğu andan itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ve her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ve en önem verilmesi gereken dezenfekte ve hijyen temizliği doğrultusunda bölgemizde bulunan kamu alanları başta olmak üzere aşama aşama her yerde çalışmalarımızı genişletiyoruz. Bilindiği üzere 4 yıldır okul ve camilerde başlatmış olduğumuz hijyen temizliği tecrübemizin bu süreçte oldukça faydasını gördük. Bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını hijyen temizliğini yaparak dezenfekte ettik. Farklı kurumlardan bize gelen talepleri vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda periyodik olarak devam ettiriyoruz. Bununla birlikte cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır. Bu doğrultuda ilçemizin sınırları içerisinde bulunan her noktada temizlik çalışmalarımızla yoğun gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Büyüklerimize ekmeklerini götürüp, yapılması gerekenler noktasında ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlara vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayrıca sosyal medya mecralarında asılsız haberlere karşı vatandaşlarımızın itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Önemli olan devletimiz tarafından açıklanan haberler ve alınan tedbirlere itibar edilmesi gerektiğini herkesten önemle rica ediyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü, doğru bilgi bu işin ehli olan kaynağından elde edilen bilgidir." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyor, hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum." diyerek noktaladı. Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar da, çevre temizliğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Chp gençliğinden Anlamlı proje - Haber 15:22: Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi - Haber 15:22: İstanbul'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haber 15:22: Ataşehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı - Haber 15:22: NetWork'te renkli marin rüzgarı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler
Loading