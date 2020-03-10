Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele
Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilçede bulunan 3 binden fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor.
10.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:27
Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilçede bulunan 3 binden fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilaçlama çalışmasındaki amacın, kış aylarını uykuda geçiren başta sivrisinek ve karasinekler gibi haşerelerin kontrol altına alınıp, etkin mücadelenin sağlanması olduğunu ifade etti.
Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanın bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek." diye konuştu.
Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.
Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı dumanlama yöntemi ve yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile ilaçlayarak, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor. - KAYSERİ
Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanın bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek." diye konuştu.
Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.
Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı dumanlama yöntemi ve yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile ilaçlayarak, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele
Etiketler : Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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