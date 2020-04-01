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Kocasinan Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverlerden temin edilen ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin belirlenen adreslere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

01.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:22
Kocasinan Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverlerden temin edilen ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin belirlenen adreslere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.
Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, hayırda yarışan bir milletin fertleri olduklarını belirterek, gıda ve temizlik ürünlerinin temin edilmesinde katkısı bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler için İkinci El Market ve Sosyal Market ile her zaman destek olduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan bölgesinde yaşayan ve kaymakamlık tarafından tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolilerimiz ulaşmaya başladı. Gün destek olma, paylaşma ve daha fazla birbirimize sahip çıkma günüdür. Bu çağrımıza cevap veren hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların desteği ile hazırlamış olduğumuz gıda paketlerimiz birer birer sahiplerine ulaşıyor. Bütün hemşehrilerimiz müsterih olsun. Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma noktasında büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Tüm ailelere gıda kolileri teker teker ulaşacak. Devletin şefkat elinin onların yanında olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."
Kocasinan Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan kolilerde 25 kalem temel ihtiyaç maddesi ile 5 çeşit temizlik ürünü bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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