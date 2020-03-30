Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocasinan Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem ve Mama Takviyesi

Kocasinan Belediyesi Coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

30.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:10
Kocasinan Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem ve Mama Takviyesi
Kocasinan Belediyesi Coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine düzenli aralıklarla mama ve yem bırakıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu süreçte sokak hayvanları için besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu. Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını ifade etti.

Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayradar: "Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu süre boyunca besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız; bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.

Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor. Çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin büyük takdirini kazanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kocasinan Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem ve Mama Takviyesi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi - Haber 13:52: OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU - Haber 13:52: Sarıkamış Kaymakamlığı 65 yaş üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi - Haber 13:52: Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor - Haber 13:51: Öğrencilerden sosyal medyada "evde kal" çağrısı - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber