Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara şefkat eli - Haberler

Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara şefkat eli

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

23.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:17
Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara şefkat eli
Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetten dolayı duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' sloganını hatırlatarak vatandaşlara 'Evinizde kalın' çağrısında bulundu.

Zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; "Kıymetli hemşehrilerim, toplum ve kendi sağlığınızı önemseyerek evlerinizde kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu en önemli kararlardan biri de evde kalma kuralıdır. Sizler evlerinizde kalıyorsunuz ama yakınlarınızın da evde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle 65 yaş ve üstü büyüklerimizin evlerinde kalmalarını sağlamak her birimizin asli görevi olmalıdır. Çünkü büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özellikle bu süreçte onların kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu noktada değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, evde kalarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocasinan Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren yaşlılar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs, Kocasinan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Güncel Haberleri

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı - Haber Şırnak'ta sokağa çıkma yasağına uyan yaşlı adamı polis bankaya götürdü - Haber Taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çalan nakliye çalışanı adli kontrolle serbest - Haber Çubuk'ta koronavirüs tedbirleri - Haber Balıkesir'de bankalarda uzun kuyruklar oluştu - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber
Loading