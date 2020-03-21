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Kocasinan Belediyesi'nin 'Korona virüsle' mücadelesi sürüyor

Kocasinan Belediyesi Hijyen Ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

21.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:40
Kocasinan Belediyesi'nin 'Korona virüsle' mücadelesi sürüyor
Kocasinan Belediyesi Hijyen Ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye 'de de görülen korona virüs, belediyeleri harekete geçirdi. Kocasinan Belediyesi Hijyen Ekibi de, virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını özveri ile sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediyesi Hijyen Ekibi Mesul Müdürü Zülal Taçer, "Personellerimizle Kocasinan Belediyesi bünyesinde bütün kurumlar ve daireler olmak üzere önlemimizi alarak sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bütün kurumlara elimizden geldiğince, mesai gözetmeksizin, gece gündüz demeden her saatte uygulama yaparak bu dönüşümü devam ettiriyoruz. Herkese sağlıklı ve önlemi alınmış günler diliyoruz. Şimdiye kadar da kurumların kendi bünyesindeki iç kurumları saymazsak, genel olarak 35'e yakın kurumun hepsini ilaçladık. Bu kurumların kendi içlerinde 5-6 tane de ayrı ayrı birimleri var tabi ki. Bu anlamda bakıldığında 100'e yakın kurum ilaçlanmış oluyor. Hala devam ediyor çalışmalarımız ve şu anda da ekiplerimiz gidilmeyen kurumların devamını ilaçlıyorlar" dedi - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kocasinan Belediyesi, Türkiye, Wuhan, Güncel

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