Kocasinan Belediyesi'nin Personeli Kan Bağışında Bulundu

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:17

Yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veren Kocasinan Belediyesi, hayati önem taşıyan bir çalışmaya daha imza attı. Kocasinan Belediyesi, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı işbirliğiyle Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kanın sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir' dedi ve kan bağışının gerekliliğine dikkat çekti.Kan bağışlamanın hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Türk Kızılay'ının başlattığı projelere katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu gönüllü bağışlardan geçmektedir. O açıdan Kocasinan ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın temsilcilerine, üyelerine ve personelime de teşekkür ediyorum. Özelikle sosyal sorumluluk projelerinde Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı bizlere her zaman destek vermektedir. Geçtiğimiz günlerde sendika temsilcileri ve üyeleri, topladıkları eşya ve kıyafetleri, Belediyemizin İkinci El Eşya ve Kıyafet Toplama Merkezine teslim etmişlerdi. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile her zaman Sağlıklı olan herkesi kan bağışlamasına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Belediye çalışanları kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Personel, genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sağlığı kan vermeye uygun olan belediye çalışanları kan bağışladı. Çalışmaya Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de bizzat katılarak destek verdi.Kan ihtiyacının ne zaman ortaya çıkacağının bilinemediğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan, "Hepimizin kan bağışı konusunda duyarlı olması lazım." dedi.Kan bağışında bulunan personel de kan vererek hem başkalarının hayatını kurtarmanın yanında kendi sağlığını da güçlendirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını herkesi kan bağışına davet ettiklerini ifade etti. - KAYSERİ