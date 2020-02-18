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Kocasinan Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Kocasinan Belediyesi, personeline yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi düzenledi.

18.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:58Kocasinan Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
Kocasinan Belediyesi, personeline yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde belediye personeline yönelik Erkilet Mahallesi'nde bulunan teknik atölyesinde uygulamalı olarak yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimde, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bizim önceliğimiz, özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini
sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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