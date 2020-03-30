Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

30.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:16
Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine düzenli aralıklarla mama ve yem bırakıyor.
İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle içinde bulundukları bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını ifade etti.
Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde "küçük dostlar" olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu belirten Çolakbayrakdar, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını aktardı.
Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayradar, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu süre boyunca besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız, bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmek." ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için telefonla Kocasinan Belediyesi'ni arayarak, "Çözüm Merkezi"ne ulaşmalarını da istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı - Haber 15:32: Muhtardan evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşa salep ikramı - Haber 15:32: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu - Haber 15:31: Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı - Haber 15:31: İçişleri: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber