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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı devreyi lider tamamladı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı oynadığı 13 maçta 13 galibiyet alarak Masa Tenisi 1. Ligi'nin 2. etap maçlarında devreyi lider tamamladı.

24.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:22Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı devreyi lider tamamladı
Belediyesi Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı oynadığı 13 maçta 13 galibiyet alarak Masa Tenisi 1. Ligi'nin 2. etap maçlarında devreyi lider tamamladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen karşılaşmalar Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynandı.
Devreyi 26 puanla lider tamamlayan takım Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Zeynep Sıla Duman ve Birsen Yerli'den oluşuyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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