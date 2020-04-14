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Kocasinan Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm ihtiyaç sahibi ailelere hizmet ulaştırıyor.

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:38
Kocasinan Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor
Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm ihtiyaç sahibi ailelere hizmet ulaştırıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçenin her tarafına hizmet ulaştırılmaya devam ediliyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların her zaman yanında olduklarını ve bu süreci el birliği ile atlatacaklarını belirtti.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşan Ramazan ayında da yardımları artırarak devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan Kaymakamlığı ve belediyemizin koordine ettiği 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra bu süreç nedeniyle ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya gayret ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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