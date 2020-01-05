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Kocasinan Belediyesi yaban hayvanları için yemleme yapıyor

Kocasinan Belediyesi, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme yapıyor.

05.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:46 Kocasinan Belediyesi yaban hayvanları için yemleme yapıyor
Belediyesi, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme yapıyor.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 30 besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgeye haftada 5 kez düzenli olarak yiyecek bırakıyor.
Olumsuz hava şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber olan belediye, kış mevsimi boyunca besleme noktalarına 500 torba yem bırakmayı hedefliyor.

Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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