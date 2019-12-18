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Kocasinan Belediyesi yerli ve milli üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi, hizmete sunduğu projelerle yerli ve milli üretime destek veriyor.

18.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:14Kocasinan Belediyesi yerli ve milli üretimle ekonomiye katkı sağlıyor
Belediyesi, hizmete sunduğu projelerle yerli ve milli üretime destek veriyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek verdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda yaptıkları hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösterdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Bunlardan biri olan Çözüm Merkezi'nin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi olurken hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor. Ayrıca bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu vesile ile ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."
Başkan Çolakbayrakdar, güçlü ve büyük Kocasinan için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi, Emine Erdoğan, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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