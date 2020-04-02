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Kocasinan Belediyesinde koronovirüs tedbirleri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda pazar yerlerinde ek önlemler alınarak, tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığını bildirdi.

02.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:06
Kocasinan Belediyesinde koronovirüs tedbirleri
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda pazar yerlerinde ek önlemler alınarak, tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 2016 yılında başlatılan okul ve cami temizleme uygulamasıyla elde edilen deneyimin bu dönemde geniş bir alana yayıldığını belirtti.
Çalışmaları en üst seviyeye çıkartarak, temizlik ve hijyen hizmetlerini daha yaygın hale getirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 161 okul, 246 cami ve 22 Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Okulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetim, Özel Harekat Polis Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, belediye hizmet binaları, muhtarlıklar başta olmak üzere bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını dezenfekte ettik. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyorum."
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda pazar yerleri için de ek önlemler aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, salgının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacını taşıyan genelge doğrultusunda tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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