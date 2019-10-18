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Kocasinan Belediyesinden 5 yeni tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan 5 yeni tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

18.10.2019 15:16Kocasinan Belediyesinden 5 yeni tesis
Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan 5 yeni tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a 5 yeni tesis daha kazandırdıklarını, bu tesislerin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.
Daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Toplam 21 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Son olarak da Ziya Gökalp Mahallesi'ne modern pazar yeri ve sosyal tesis, Yenişehir'e modern pazar yeri ve sosyal tesis, Erkilet Osmangazi'ye emniyet hizmet binası, İstasyon Mahallesi'ne rekreasyon alanı ve Ahi Evran'a sosyal tesis ve aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bunların resmi açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan toplu açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."

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Kaynak: AA

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