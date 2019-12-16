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Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Himmetdede Mahallesi'ndeki 8 asırlık tarihi camideki çalışmalarda sona gelindi.

16.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:18Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları
Belediyesi tarafından restore edilen Mahallesi'ndeki 8 asırlık tarihi camideki çalışmalarda sona gelindi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışma, son aşamaya geldi. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

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Kaynak: AA

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