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Kocasinan'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Kocasinan Belediyesi tarafından Kocasinan Gönüllüsü Platformu üyelerinin katılımıyla "Çevremizi Temiz Tutmaya Kapımızın Önünden Başlıyoruz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

11.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:06Kocasinan'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi
Belediyesi tarafından Kocasinan Gönüllüsü Platformu üyelerinin katılımıyla "Çevremizi Temiz Tutmaya Kapımızın Önünden Başlıyoruz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyesevler Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve platform üyeleri katıldı.
Mahalle sakinlerinin de katılımını sağlayarak, çevre konusunda toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Yaşadığımız çevre ve insanlarımız için bir şeyler yapmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Temizlik alışkanlığı noktasında, Erciyesevler Mahallesi sakinlerimizden gelen talep doğrultusunda Kocasinan Gönüllüsü Platformu olarak bir şeyler yapmak istedik. Oluşturduğumuz platform, insanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili birçok konuda aktif olarak çalışıyor. Gönüllülük esasına dayanan bu platformu bütün mahallelerimizde yaygın hale getirerek, bundan sonra hep birlikte Kocasinan Gönüllüsü çatısı altında şehrimiz, Kocasinan ilçemiz ve insanlarımız için bir şeyler yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.
Etkinlik kapsamında Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle yol ve kaldırımlarda temizlik yaptı.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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