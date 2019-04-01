01 Nisan 2019, 16:51
»»

Kocasinan'da Çolakbayrakdar Rakiplerine Fark Attı

Kocasinan

Kocasinan ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, rakiplerine fark attı.

Kocasinan ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, rakiplerine fark attı.

Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Haşim Özçelik: 5015

BTP Ali Öksüz: 861

Vatan Partisi Mustafa Koçak: 554

BBP Nevzat Yıldız: 9092

AK Parti Ahmet Çolakbayrakdar: 133.929

İYi Parti Hasan Sami Özvarinli: 68.129

HDP Mustafa Öçal: 1716

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 5508

Bağımsız Türkiye Partisi: 798

Türkiye Komünist Partisi: 425

Vatan Partisi: 562

Büyük Birlik Partisi: 10.077

İYİ Parti: 66.786

AK Parti: 133.001

HDP: 1733 - KAYSERİ Ahmet Çolakbayrakdar, belediye başkan adayı, Kocasinan, Politika
Kaynak: İHA