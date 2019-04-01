Kocasinan'da Çolakbayrakdar Rakiplerine Fark Attı

Kocasinan ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, rakiplerine fark attı.<br><br>Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Haşim Özçelik: 5015<br><br>BTP Ali Öksüz: 861<br><br>Vatan Partisi Mustafa Koçak: 554<br><br>BBP Nevzat Yıldız: 9092<br><br>AK Parti Ahmet Çolakbayrakdar: 133.929<br><br>İYi Parti Hasan Sami Özvarinli: 68.129<br><br>HDP Mustafa Öçal: 1716<br><br>Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi: 5508<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 798<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 425<br><br>Vatan Partisi: 562<br><br>Büyük Birlik Partisi: 10.077<br><br>İYİ Parti: 66.786<br><br>AK Parti: 133.001<br><br>HDP: 1733 - KAYSERİ