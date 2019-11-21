Haberler » Güncel » Kocasinan'da estetik görünümlü kavşaklar göz dolduruyor - Haber

Kocasinan'da estetik görünümlü kavşaklar göz dolduruyor

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getiriyor.

21.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:28Kocasinan'da estetik görünümlü kavşaklar göz dolduruyor
İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalar yapan Belediyesi, yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren yolları, yapılan çalışmalarla daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." dedi.

Kocasinan'ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükselttiklerine dikkati çekerek, "Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yeni kavşaklar yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ise estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen kavşaklarla vatandaşlara görsel bir şölen sunmuş oluyoruz. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyor ve bu doğrultuda yenilikçi çalışmalarımızla Kayseri'ye estetik dokunuşlarda bulunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek ve Yeni Kocasinan'a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:06 SANCAKTEPE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ PANİĞİ
11:06 Adana'da 'Duman-8' operasyonu
11:06 PKK'nın uyuşturucu ticaretine Barış Pınarı Harekatı'yla darbe vuruluyor
11:06 "Yerli otomobili" hedef gösterdiği öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
11:06 Engellilerin hayatı "Boccia" ile değişti
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:07:45