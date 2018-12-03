Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"İlçenin her bölgesinde iklim koşulları el verdiği sürece çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre Mahallemizde inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutlarımızdaki çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken bir yandan da yeni çalışmalarımızı başlatacağız. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır. Şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum."
Ahmet Çolakbayrakdar,Kocasinan
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:53