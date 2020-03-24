Kocasinan'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dezenfekte çalışmaları cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş bir alana yayıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının korunması için dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini belirtti.Tedbirleri en üst seviyede aldıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:"Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ve en önem verilmesi gereken dezenfekte ve hijyen temizliği doğrultusunda bölgemizde bulunan kamu alanları başta olmak üzere aşama aşama her yerde çalışmalarımızı genişletiyoruz. Bilindiği üzere 4 yıldır okul ve camilerde başlatmış olduğumuz hijyen temizliği tecrübemizin bu süreçte oldukça faydasını gördük. Bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını hijyen temizliğini yaparak dezenfekte ettik. Farklı kurumlardan bize gelen talepleri vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda periyodik olarak devam ettiriyoruz. Bununla birlikte cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır."Çolakbayrakdar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını da ilk günden itibaren karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA