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Kocasinan'da okullar eğitime hazır

Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti.

02.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:32Kocasinan'da okullar eğitime hazır
Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 82 okulun temizliği, "Okul temizlik hijyen ekibi" tarafından yapıldı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, okullarda uygulanan temizlik işlemleriyle virüse bağlı hastalıkların ortaya çıkmasını engellediklerini belirtti.
Belediye olarak toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"4 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'okul temizlik hijyen ekibi projesiyle' okullarda fiziki temizliğin yanında hijyenik temizliği de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ilaçlama sistemini kullanarak, okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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