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Kocasinan'da spor faaliyetleri

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi tesislerinde kadınlar sporla buluşuyor.

02.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00Kocasinan'da spor faaliyetleri
Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi tesislerinde kadınlar sporla buluşuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi tesislerinde kadınlar sağlıklı yaşam için sportif becerilerini geliştiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı bir yaşam için tesislerde vatandaşlara spor hizmeti sunduklarını belirtti.
Sağlıklı ve daha mutlu bireylerin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"En büyük gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda belediye olarak daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam için Kocasinan Akademi tesislerimizde değerli hemşehrilerimize spor hizmeti sunuyoruz. Toplum sağlığına büyük önem vererek bu hizmetleri yerine getirme konusunda her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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