Kocasinan'da tüm ekipler sahada görev başında
Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, mevsim şartları itibarıyla bir yandan kar temizleme çalışmaları yaparken diğer yandan ise dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
17.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:14
Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, mevsim şartları itibarıyla bir yandan kar temizleme çalışmaları yaparken diğer yandan ise dezenfekte ve hijyen temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havaya karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başlayarak yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı. Modern araçlarla ve kar küreğiyle, ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hastane, kaldırımlar ile duraklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekipler, kamu alanlarının hijyen temizliğini ve dezenfekte çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yaparak hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi ekipleri yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca buzlanmadan kaynaklı kazaların önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Özellikle profesyonel bir şekilde hijyen temizliği yapan diğer ekipler ise, bölgede bulunan tüm kamu alanları başta olmak üzere ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir dezenfekte çalışması yürütüyor. - KAYSERİ
Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başlayarak yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı. Modern araçlarla ve kar küreğiyle, ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hastane, kaldırımlar ile duraklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekipler, kamu alanlarının hijyen temizliğini ve dezenfekte çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yaparak hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi ekipleri yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca buzlanmadan kaynaklı kazaların önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Özellikle profesyonel bir şekilde hijyen temizliği yapan diğer ekipler ise, bölgede bulunan tüm kamu alanları başta olmak üzere ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir dezenfekte çalışması yürütüyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi