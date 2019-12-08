Haberler » Güncel » Kocasinan'da 'yeşil alan' çalışmaları - Haber

Kocasinan'da "yeşil alan" çalışmaları

Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yılda 1 milyon metrekare yeşil alan oluşturuldu.

08.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:10Kocasinan'da
Belediyesi tarafından 5 yılda 1 milyon metrekare yeşil alan oluşturuldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 5 yılda 1 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturularak park sayısının 356'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına 11,82 metrekare yeşil alan düştüğüne dikkati çekerek, bu alanda dünya standartlarının üzerine çıktıklarını ifade etti.
Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kayserimize yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Daha yeşil Kocasinan kapsamında 5 yılda yaptığımız çalışmalarla 124 yeni park yaparak, ilçemizdeki park sayısını 356'ya yükselttik. Bu kapsamda ilçemize 2015'te 40 bin, 2016'da 88 bin, 2017'de 250 bin, 2018'de 425 bin, 2019'da 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 5 yılda toplam 1 milyon 3 bin metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 4 yılda 320 bin ağaç diktik. Önümüzdeki dönem her yıl 100 bin olmak üzere 5 yılda toplam 500 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Elazığ'da yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor - Haber
16:50 İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
16:50 Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Haber
16:49 Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı - Haber
16:45 Erzurum'da off road coşkusu - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
8.12.2019 16:59:31