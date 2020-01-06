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Kocasinan'da yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, 2020 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

06.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:41 Kocasinan'da yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi
Belediyesi, 2020 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 2019 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan'a ve 'ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "2020 yılında ise daha fazla yatırım ve projeler yapacağız" dedi.

Kocasinan'da gönül birliğiyle birbirinden önemli projeye imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah 2020 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2020 yılı şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun" ifadelerine yer verdi.

Denetim Komisyonu Üyeliği seçiminin yapıldığı toplantıda daha sonra Seyrani Mahallesi ve diğer imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın 2020 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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