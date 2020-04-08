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Kocasinan'dan maske üretimi

Kocasinan Belediyesinin gönüllü kurs eğitmenleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 1000 maske üretiliyor.

08.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:56
Kocasinan'dan maske üretimi
Kocasinan Belediyesinin gönüllü kurs eğitmenleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 1000 maske üretiliyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, gönüllü kurs eğitmenleri tarafından belediyeye ait bir atölyede günde 1000 maske üretildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, maske üretim atölyesini ziyaretinde, bu zor süreçte örnek duyarlılık gösteren kadın eğitmenlere teşekkür etti.
Zor günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan Akademi Yakut atölyesinde gönüllü hanım kardeşlerimizin katkılarıyla maske imalatı yapılıyor. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep dile getirdiğimiz gibi bu zorlukları bu güçlükleri birlikte aşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de Kayserimizde ve Kocasinanımızda hanım kardeşlerimiz 'Biz de varız' dediler ve emekleriyle bu süreçteki mücadeleye destek oluyorlar."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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