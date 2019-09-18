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Kocasinan'dan Sancaktepe'ye yeni sosyal tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından Sancaktepe Mahallesi'nde yaptırılan yeni nesil sosyal tesis açılış için gün sayıyor.

18.09.2019 11:58Kocasinan'dan Sancaktepe'ye yeni sosyal tesis
Kocasinan Belediyesi tarafından Sancaktepe Mahallesi'nde yaptırılan yeni nesil sosyal tesis açılış için gün sayıyor.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, insan odaklı hizmet anlayışıyla her mahalleye yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.
İlçeye kazandırılan tesislerin sosyal ve kültürel hayata büyük bir canlılık kattığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni nesil sosyal tesislerimiz, gündelik yaşantının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu tesislerimizle vatandaşlarımızın sosyal yaşantısını renklendirerek, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Ayrıca insanlar arasındaki kaynaşma, dayanışma, komşuluk ilişkileri, birlik ve beraberliğine de katkı sağlıyoruz. Bundan dolayı her bir mahallemize modern tesisler kazandırıyoruz. Bunlardan biri olan ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz, Sancaktepe sosyal tesisimiz de hem gençlerimizin spor yapabileceği hem de mahalle sakinlerimizin düğün ve cenaze günlerinde kullanabilecekleri modern bir yapı oldu." ifadelerini kullandı.
Her mahalleye eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerinin altını çizen Çolakbayraktar, şöyle devam etti:
"Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan'ın her bir mahallesinde, vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri ve kolaylıkla ulaşabilecekleri yeni nesil sosyal tesislerimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu ve benzeri projelerle tüm mahalleleri cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktayız. Gayretimiz, mahalle halkımızın sosyal yaşamlarını renklendirirken komşuluk bağlarının da güçlenmesine vesile olmaktır. Bu doğrultuda tesisimizin, ilçemize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum."

Kocasinan Belediyesi, Sancaktepe, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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